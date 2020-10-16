Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Eren Çetin'in kullandığı 43 UB 403 plakalı otomobil, Domaniç- İnegöl kara yolu Çatalalıç mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Burhan, Sariye, Canan ve Sefer Çetin, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika