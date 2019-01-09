Kütahya'da Otomobil Şarampole Devrildi, Karı-koca Yaralandı
52 dakika önce
KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ile eşi yaralandı.
KÜTAHYA'nın Aslanapa
ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ile eşi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Aslanapa- Gediz
yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Aslanapa'dan Gediz istikametine giden Mehmet Sait
Şeybeoğlu yönetimindeki 45 DE 407 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Sait ile eşi Aynur Şeybeoğlu yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı karı-koca, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Kütahya
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Tahya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
Son Dakika! Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin
Rus Askeri ile YPG'liler Membiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi
Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu
Erdoğan, Muhalefetin Enflasyon Eleştirisine Rakamlarla Yanıt Verdi: Sıkıysa Bunları da Yalanlasınlar