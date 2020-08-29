Kütahya'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Berat Salih Ünal yönetimindeki 43 RS 688 plakalı otomobil, Gediz- Uşak kara yolunun 7. kilometresinde aynı yöne giden Hasan Akkanat'ın kullandığı 43 FA 669 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada sürücüler ile her iki araçtaki Bayram, Ömer ve Emine Kazak ile Zeliha ve Yusuf Ünal yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Kazak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.