Son Dakika Haberleri: Kütahya'da otomobilde 600 gram titanyum ele geçirildi
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Kütahya'da otomobilde 600 gram titanyum ele geçirildi

20 dakika önce

KÜTAHYA'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin gizli bölmesinde yasal olmayan yollarla taşındığı tespit edilen 600 gram titanyum maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da otomobilde 600 gram titanyum ele geçirildi, System.String[]
KÜTAHYA'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin gizli bölmesinde yasal olmayan yollarla taşındığı tespit edilen 600 gram titanyum maddesi ele geçirildi.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Tavşanlı karayolu üzerinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın gizli bölmesinde yasal olmayan yollarla taşınan 600 gram titanyum maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Uzay, uçak, füze, tıp, boya, plastik endüstrilerinde kullanılan titanyum maddesini izinsiz taşıdığı belirlenen ve adı açıklanmayan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi için Kütahya Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen titanyum maddesinin değerinin 300 bin lira olduğu öne sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:47 Kaynak: DHA
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