Kütahya'da otomobilde 600 gram titanyum ele geçirildi
20 dakika önce
KÜTAHYA'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin gizli bölmesinde yasal olmayan yollarla taşındığı tespit edilen 600 gram titanyum maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:47 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin gizli bölmesinde yasal olmayan yollarla taşındığı tespit edilen 600 gram titanyum maddesi ele geçirildi.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Tavşanlı karayolu üzerinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın gizli bölmesinde yasal olmayan yollarla taşınan 600 gram titanyum maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Uzay, uçak, füze, tıp, boya, plastik endüstrilerinde kullanılan titanyum maddesini izinsiz taşıdığı belirlenen ve adı açıklanmayan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi için Kütahya Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen titanyum maddesinin değerinin 300 bin lira olduğu öne sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Tahya
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