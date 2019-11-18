Kütahya'da otomobilden ateş açıldı: 2 yaralı

Kütahya'da bir otomobilden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu iki kardeş yaralandı.

Gaybiefendi Mahallesi'nde yürüyen H.İ. ve kardeşi H.İ'nin yanına yaklaşan bir otomobilden silahla ateş açıldı.

Bacaklarına saçmaların isabet etmesi nedeniyle yaralanan iki kardeş, arkadaşlarının yardımıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerin, kendilerine ateş eden şahısların iki gün önce kavga ettikleri E.D. ve E.A. olduğunu iddia etmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine götürüldü.