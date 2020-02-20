Kütahya'da otomobilin çamurluğunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da otomobilin çamurluğunda uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

Kütahya'da, çamurluk kısmında 500 gram metamfetamin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya'da otomobilin çamurluğunda uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da, çamurluk kısmında 500 gram metamfetamin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte satılmak üzere il dışından yüklü miktarda metamfetamin getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takip ettikleri bir şüphelinin otomobilini Atatürk Bulvarı'nda durduran ekipler, narkotik köpeği "Thor"un da katılımıyla araçta arama yaptı. Aramada otomobilin çamurluk kısmına gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü A.K, gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, yakalanan metamfetaminin kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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