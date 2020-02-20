Kütahya'da otomobilin çamurluğunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da otomobilin çamurluğunda uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da, çamurluk kısmında 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kütahya'da otomobilin çamurluğunda uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da, çamurluk kısmında 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte satılmak üzere il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.


Takip ettikleri bir şüphelinin otomobilini Atatürk Bulvarı'nda durduran ekipler, narkotik köpeği "Thor"un da katılımıyla araçta arama yaptı. Otomobilin çamurluk kısmına gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Ali K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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