Kütahya'da otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kütahya'da otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aykut Nar yönetimindeki 34 AAB 740 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 25. kilometresindeki Efendi Köprüsü mevkisinde, Şaban Kanar'ın (50) kullandığı at arabasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Şaban Kanar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen arabanın atı ise yaralandı.

Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kütahya, Gediz, Nar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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