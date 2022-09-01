Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

01.09.2022 15:10
Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

A.K'nin kullandığı 20 BAN 67 plakalı otomobil, Afyonkarahisar çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan İsmail Saraç'a (57) çarptı.

Saraç'ın yaralandığı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saraç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İsmail Saraç, Karahisar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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