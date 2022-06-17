Bu arada, kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamarasınca kaydedildi.

Yaralanan sürücü ile eşi Nadezhda Nikolaeva (38) ve kızı Kristiyana Petrova (10) 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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