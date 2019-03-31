Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Oy Verme İşlemleri Başladı

Kütahya'da Oy Verme İşlemleri Başladı

1 saat önce

Kütahya'da oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı.

Kütahya'da Oy Verme İşlemleri Başladı, System.String[]
Kütahya'da oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Kütahya'da 425 bin 712 işi sandık başına gidiyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'da de oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Kütahyalılar Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık için toplam bin 686 Sandıkta 425 bin 712 kişi adaylara desteklediği adaylara oy verecek. Akşam 17.00'a kadar oy verme işlemi devam edecek.

Önceki seçimlere bakıldığında bu seçimde de Kütahya'da sandığı gitme oranının yüksek olması bekleniyor.

Vatandaşlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundular. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: İHA

Sabah, Kütahya, Güncel
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