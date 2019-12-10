Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 'Özel öğrenci servisleri' denetleniyor
Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Özel öğrenci servisleri' denetleniyor - Son Dakika

Kütahya'da 'Özel öğrenci servisleri' denetleniyor

6 saat önce

2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma işlemlerini üstlenen servis araçlarına yönelik, Kütahya il merkezinde genel uygunluk denetimi gerçekleştiriliyor.

Kütahya'da 'Özel öğrenci servisleri' denetleniyor, System.String[]

2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma işlemlerini üstlenen servis araçlarına yönelik, Kütahya il merkezinde genel uygunluk denetimi gerçekleştiriliyor. Kütahya Valiliği "Okul Servis Denetleme Komisyonu" tarafından, Okul Aile Birlikleri'nin öğrencileri taşımak için sözleşme imzaladıkları 'Özel Öğrenci Servisleri' okul önlerinde denetleniyor.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden oluşan komisyon, araçların mevzuata uygun olarak düzenlenmesi gereken ekipmanlarını, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini, araç şoförler, hostesler ile araçların belgelerini inceleyerek sürücülere gerekli uyarıları ve bilgilendirme yapıldıktan sonra, eksiği görülen şoför ve araçlara yaptırım uygulanıyor.


Denetimlerde öğrencilerin emniyet kemeri takma zorunluluğu hatırlatılarak, takamayan öğrencilere hosteslerin yardımcı olmaları isteniyor.


Öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarının sağlanması için öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimlerin yıl boyunca yapılması planlandığı belirtildi.


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Emeği geçen herkese ve öğrencilerimizi emanet ettiğimiz araç şoförlerine hassas ve duyarlı olmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Valiliği, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan ilkokul müdürü açığa alındı
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 'Özel öğrenci servisleri' denetleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]