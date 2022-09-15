Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

15.09.2022 11:36
Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi

Kütahya'da, Pakistan'daki selzedeler için hayırseverlerden yardım toplandı.

Kütahya'da, Pakistan'daki selzedeler için hayırseverlerden yardım toplandı.

Valiliğin öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu tırın hareketinden önce Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Ali Çelik, uğurlama töreninde, Kütahya halkı olarak, yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan'ın yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'a destek olabilmek için çalışma yürüttüklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke olan Pakistan'a kardeşlik hukuku gereği de destek olmamız gerekiyor. Çünkü onlar da bizim en sıkıntılı zamanımızda, Kurtuluş Savaşı'nda bizlere yardımcı olmuşlar. Bu hukuku ve vefayı hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu, Kütahya'dan gönderdiğimiz ikinci tırımız. Bu tırımızda 2 binin üzerinde gıda, 500'ün üzerinde ise hijyen kolisi yer almakta. Tüm Türkiye'de aynı seferberlik ruhu devam ediyor. İnsanların en hayırlısı, insanlar zorda kaldıklarında onlara faydalı olandır."

Çelik, devam eden yardım kampanyasına herkesin destek olması çağrısında bulundu.

Dua edilmesinin ardından yardım malzemesi yüklü araç, Pakistan'a uğurlandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi - Son Dakika

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