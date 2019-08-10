Son Dakika Haberleri: Kütahya'da parklara güvenlik kamerası
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'da parklara güvenlik kamerası

1 saat önce

Kütahya Belediyesi, çocukların parklarda güven içerisinde oynaması ve vatandaşların sosyal faaliyetlerini huzurla gerçekleştirebilmeleri amacıyla parklara güvenlik kameraları kuruyor.

Kütahya'da parklara güvenlik kamerası, System.String[]
Kütahya Belediyesi, çocukların parklarda güven içerisinde oynaması ve vatandaşların sosyal faaliyetlerini huzurla gerçekleştirebilmeleri amacıyla parklara güvenlik kameraları kuruyor.

Çocuklara güvenli oyun alanları sunma ve asayiş olaylarına karşı caydırıcı önlem olması amacıyla Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehrirde yer alan parklarda güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Ailelerin güvenli, huzurlu, çocukların ise mutlu bir alana sahip olmasını hedefleyen Kütahya Belediyesi, parklara yerleştirilen gece görüşlü kameralar ile 7-24 kayıt alıyor. Riskli alan olarak görülen bölgelerin öncelikli olduğu çalışmalar hızla devam ediyor. - KÜTAHYA
Kütahya Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz
TRT'de Kaz Dağları için konuşan çocuğu susturan sunucudan açıklama: Evime göz yaşlarıyla döndüm Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:37:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da parklara güvenlik kamerası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]