Kütahya'da patates üretimi yüzde 13,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca yayımlanan 2018 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri verilerine göre, Kütahya'da tatlı patates hariç patates üretimi bir önceki yıla göre yüzde 13,2 azalarak 25 bin 871 ton olarak gerçekleşti.



Kütahya'nın bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 0,6'sını karşıladığını belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol," Kütahya bu değerle tatlı patates hariç en fazla patates üretimi yapan 25. il konumundadır. 2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında ise tatlı patates hariç en fazla patates üretimine sahip il 455 bin 352 tonluk üretimle Afyonkarahisar olurken, en az patates üretime sahip olan il ise 116 tonla Denizli ilidir. Kütahya Ege Bölgesi illeri arasında 4. il konumundadır" dedi. - KÜTAHYA