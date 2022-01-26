Kütahya'da pazar esnafının zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Kütahya'da soğuk havada tezgah açan pazar esnafı, tenekede ateş yakarak hem ısınıyor hem de satışını yaptıkları ürünleri donmaktan koruyor.

Kentte kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Soğuğa rağmen pazarcılar, ekmek parası için tezgahlarını açık tutarken, vatandaşlar da zor şartlar altında alışverişe devam etti.

Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, AA muhabirine, pazar esnafının kışın zor şartlara rağmen vatandaşa hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Esnafın satış yaparken bazı tedbirler aldığını dile getiren Akdaş, "Malum, havalar oldukça soğuk. Esnafımız buna rağmen tezgahlarını açıp çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için çalışmaya devam ediyor. Esnaf arkadaşlarımız zaman zaman tezgah önlerinde tenekelerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor." dedi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen çalıştıklarını anlatan pazarcı Erkan Yüksel de "Hava eksi 10-15'lere de düşse tezgah açmak zorundayız. Yeri geliyor kendimiz çok üşüyoruz ama sattığımız ürünleri tenekelerde ateş yakarak dondan koruyoruz." diye konuştu.

Veli Erdoğmuş ise alışveriş yapan vatandaşların da yaktıkları ateşle ısındığını söyledi.