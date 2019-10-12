Son Dakika Haberleri: Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi
Son Dakika Yerel Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi

Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi

1 saat önce

Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendiKÜTAHYA - Kütahyalı pazarcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatmış olduğu operasyona destek vermek için merkez pazar yerinde Mehmetçik için dualar etti.

Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi

KÜTAHYA - Kütahyalı pazarcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatmış olduğu operasyona destek vermek için merkez pazar yerinde Mehmetçik için dualar etti. Pazarcılar, vatandaşlara 5 bine yakın Türk bayraği dağıttı.

Kütahya Sebzeciler ve Esnaf Yerleri Odası Başkanı Hakan Akdaş, "Sebzeciler Odası olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bugün burada yaklaşık 5 bin Türk bayrağını esnafımıza ve vatandaşlara dağıttık. Bunun yanı sıra harekatta şehit olan yaranan kahraman Mehmetçiğimiz için 3 kişilik lokma dağıtıyoruz. Kütahya pazarcıları olarak harekata bizde destek veriyoruz. Bizim üzerimize düşen bir görev olursa yaparız gerekirse bizde harekata katılırız" dedi.

Vatandaşlar ise, kahraman Mehmetçik için dua etti, şanlı ordumuza harekatta başarılar diledi.

Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi

Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı
St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]