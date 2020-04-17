Kütahya'da pet şişelere doldurulmuş kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince arama yapılan 2 farklı adreste, pet şişelere doldurulmuş 25 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ş.D.'nin kaçak içki üreterek sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla şüpheli Ş.D.'ye ait iki adreste arama yapan polis ekipleri, pet şişelere doldurulmuş 25 litre kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.D., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.