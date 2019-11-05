Kütahya'da

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Aynı çatı altında birbirimize yabancı hale geldik. Evlerimize aile saati yapalım. Birbirimize zaman ayıralım, değer verelim. Birbirimize değer verdiğimizi gösterelim ki dünyada evlerimiz cennete namzet hale gelsin." dedi.



Kütahya Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.



İşliyen, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansta yaptığı konuşmada, 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiğini belirtti.



Evliliği bir yolcuğa benzeten ve bu yolculuğa çıkarken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren İşliyen, şöyle konuştu:



"Evlilik yolculuğuna çıkarken sormamız gereken temel soru, bu delikanlıyla, bu hanımefendiyle hayatımı birleştirmek suretiyle çıkmış olduğum yolculuğun sonu cennete ulaşır mı, ulaşmaz mı? Yolculuğa çıkarken, ne kadar güzel yerlerde balayımı geçireceğim, ne kadar güzel eşyalarla evimi düzenleyeceğim sormamız gereken soru değildir. Allah resulü yolculuğa çıkarken ahlak merkezli bir dindarlık seçimi ile yolculuğa çıkmamız gerektiğini ifade ediyor. Zenginlik, güzellik, etrafının geniş olması tek tercih sebebi olmamalı. Evlenilecek kişi hakkında sorulan sorular içinde 'Allah'ı bilir mi, ibadet eder mi, helal haramı bilir mi?' gibi sorular sorulmadan yolculuğa çıkılıyorsa bu yolculuktan hayır beklemek söz konusu olmaz."

Son yıllarda boşanmaların arttığına dikkati çeken ve aile kurumunun önemine de değinen İşliyen, şöyle devam etti:



"Her birimizin şefkati ve merhameti esas alarak aile kurumunu devam ettirmeye çaba göstermemiz gerekiyor. Cenabı Allah bir ayeti kerimesinde şöyle buyurur; 'İyilikle kötülük bir olmaz, sana yapılan kötülüğü sen en güzel şekilde savuştur, sana yapılan kötülüğe iyilikle mukabele et…' Eşinizle, çocuklarınızla, komşularınızla, akrabalarınızla probleminiz varsa bunu ne olur uygulayın. Aynı çatı altında birbirimize yabancı hale geldik. Evlerimize aile saati yapalım. 15 dakika da olabilir. Efendimizin hayatını anlatan çok güzel kitaplar var. Çocuklarınızla bir araya gelin sohbet havasında o kitabı okuyun. Birbirinize hediyeler verin. Birbirimize zaman ayıralım, değer verelim. Birbirimize değer verdiğimizi gösterelim ki dünyada evlerimiz cennete namzet hale gelsin."

Konuşmanın ardından Kütahya Valisi Ömer Toraman tarafından İşliyen'e hediye takdim edildi.



Konferans, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın protokol üyelerine hafta dolayısıyla gül takdiminin ardından sona erdi.