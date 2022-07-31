Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

31.07.2022 00:14
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 526 adet sentetik ecza, 826 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 526 adet sentetik ecza, 826 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde M. U. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yaparak haksız gelir elde ettiğine yönelik bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde satışı yapılan 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, aramalarda 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Devam eden takipler sonucunda il dışından Kütahya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Yapılan çalışma neticesi Aslanapa ilçesi Göynükören kavşağında oluşturulan uygulama noktasında araçlara "dur" ikazında bulunuldu. Araçlardan biri "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlamış ise de ekiplerin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalandı.

Araçlarda yapılan aramada, 5 bin 526 adet sentetik ecza, 826 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U., M.Ş., S.D., M.A., S.A. ve M.U. isimli 6 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ve bayan M.U., serbest bırakılırken, M.Ş., M.A., S.D., erkek M.U., tutuklandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
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