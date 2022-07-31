Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

31.07.2022 00:15
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen M.U'yu takibe aldı.

Şüphelinin il dışından Kütahya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini alan polis, Aslanapa ilçesi Göynükören Kavşağı'nda oluşturulan uygulama noktasında olayla bağlantılı kişilerin kullandığı araçları durdurdu.

Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, 5 bin 526 sentetik ecza, 826 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.U, M.Ş, S.D, M.A, S.A. ve M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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