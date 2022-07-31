Gözaltına alınan şüpheliler M.U, M.Ş, S.D, M.A, S.A. ve M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, 5 bin 526 sentetik ecza, 826 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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