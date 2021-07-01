Kütahya'da polis ve jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Kütahya'da, uyuşturucuyla mücadele kesintisiz devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde 2020-2021 yılları mukayese edildiğinde narkotik olayları yüzde 95,6, yakalanan şüpheli sayısı yüzde 47,7, uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan şüpheli sayısı yüzde 53,4 arttığı belirtildi.

2020 yılında 204 uyuşturucu olayı meydana geldi, 365 şahsa işlem yapıldı. 2020 yılında meydana gelen narkotik olaylarında; 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 279 kişiye, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK m. 188) suçundan 86 şüpheliye işlem yapıldı.

2021 yılında 399 uyuşturucu olayı meydana geldi, 555 şahsa işlem yapıldı. 2021 yılında meydana gelen narkotik olaylarında; 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 428, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 127 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - KÜTAHYA