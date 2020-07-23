Kütahya'da polise ateş eden şüphelilerin kaçtığı otomobil devrildi: 1 ölü - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Kazada, araçtaki İ.S. (40) yaşamını yitirdi. Yara almadan kurtulan şüpheliler N.T. ve B.T. gözaltına alındı.

Kaçarken polise ateş ettiği ileri sürülen zanlıların bulunduğu otomobil, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Enne Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İddiaya göre, otomobille seyir halindeki silahlı 3 kişinin bir kavgaya karışacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kütahya 'da polise ateş açarak kaçtığı ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, kazadan yara almadan kurtulan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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