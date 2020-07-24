Kütahya'da polise ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da polise ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Kütahya'da polise silahla ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kütahya'da polise silahla ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı. Dün polisin "dur" ihbarına uymadıkları ve otomobille kaçarken silahla ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Burak T. ile N.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı N.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, husumetli olduğu kişilerle silahlı kavgaya giderken yakalandıkları öğrenildi. Olay Dün Kütahya'da polise ateş açarak kaçtığı ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirmiş, kazadan yara almadan kurtulan 2 şüpheli ise gözaltına alınmıştı. İddiaya göre, otomobille seyir halindeki silahlı 3 kişinin bir kavgaya karışacağı ihbarı üzerine plakası tespit edilen aracı kent merkezinde durdurmak isteyen polislerle "dur" ikazına uymayan sürücü arasında kovalamaca yaşanmıştı. Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 08:59

Kaynak: AA

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