Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 43 T 005 plakalı taksi şoförü F.U., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Taksisini polislerin de üzerine sürerek kaçan F.U., 5 kilometre süren takibin ardından Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde yakalandı. F.U., E.K. ve İ.Y. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞOFÖRÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMADIĞI TAKSİDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

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