ŞOFÖRÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMADIĞI TAKSİDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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ŞOFÖRÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMADIĞI TAKSİDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

27.07.2022 11:28

KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü F.U., 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı, araçtan 1 adet ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu çıktı.

KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü F.U., 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı, araçtan 1 adet ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu çıktı.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 43 T 005 plakalı taksi şoförü F.U., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Taksisini polislerin de üzerine sürerek kaçan F.U., 5 kilometre süren takibin ardından Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde yakalandı. F.U., E.K. ve İ.Y. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞOFÖRÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMADIĞI TAKSİDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞOFÖRÜNÜN 'DUR' İHTARINA UYMADIĞI TAKSİDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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