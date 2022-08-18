Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

18.08.2022 12:13
Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent dışından Gediz'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İlçe girişinde önlem alan polis, şüpheliler N.R. ve F.S.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 400,17 gram metamfetamin, 14,28 gram afyon sakızı ve 5 ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Domaniç'te Kayı alplerinin dünyaya gözünü açtığı çamlık çocuk sesleriyle yankılandı Domaniç'te Kayı alplerinin dünyaya gözünü açtığı çamlık çocuk sesleriyle yankılandı Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı Muğla'da plajda parayla çalışan duş aletinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:53:47. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement