Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı

15.08.2022 10:15
Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya'da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde H. H. Ş.

ve F. B isimli kişilerin durumlarından şüphelenilmesi üzerine il merkezi görevlilerince durduruldu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada,16.10 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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