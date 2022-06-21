Kütahya'da polisin kontrol ettiği araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da polisin kontrol ettiği araçta uyuşturucu ele geçirildi

21.06.2022 09:26
Kütahya'da polisin kontrol ettiği araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da polisin kontrol ettiği içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da polisin kontrol ettiği içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince İstiklal Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda M.G., İ.T., S.Ç. ve M.I.Y. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan kontrolde 1,87 gram metamfetamin, 1,38 gram bonzai ve 4 adet sentetik ecza hap (galara) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da polisin kontrol ettiği araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da polisin kontrol ettiği araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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