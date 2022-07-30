Uyuşturucu satıcılarına 'Temizlik' operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu satıcılarına 'Temizlik' operasyonunda 6 gözaltı

30.07.2022 15:07
Uyuşturucu satıcılarına 'Temizlik' operasyonunda 6 gözaltı

KÜTAHYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Temizlik' adı verilen operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Temizlik' adı verilen operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki kafe ve apartta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. İşletme sahibi M.U.'yu fiziki ve teknik takibe alan polis, şüphelinin 2 farklı araçla il merkezine uyuşturucu getireceğini tespit etti. 'Temizlik' adı verilen operasyon için düğmeye basan ekipler, Aslanapa ilçesi Göynükören kavşağında plakası belirlenen araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı. Otomobil, takip sırasında refüje çarpıp kaza yaptı. Sürücü M.U. ile yanındaki M.Ş. ve S.D. gözaltına alındı.

APARTI İŞLETEN ANNESİ DE GÖZALTINA ALINDIAraçtaki aramalarda 5 bin 526 uyuşturucu hap, 826 ecstasy, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi. Diğer araç da ekipler tarafından durdurulurken, içindeki M.A. ve S.A. gözaltına alındı. Öte yandan M.U.'ya ait apartı işleten annesi M.U. da operasyonla yakalandı.

Şüpheliler M.U., M.U., M.Ş., S.D., M.A. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına 'Temizlik' operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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