Kütahya'da protokol üyelerine ilk yardım bilinçlendirme eğitimi - Son Dakika

Kütahya'da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kentteki protokol üyelerine ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait polis evinde verilen eğitime Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç ve kurum müdürleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, yaptığı açıklamada, il genelinde 12 bin 797 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi.

İlk yardımın her zaman hayat kurtardığını belirten Erşan, "Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Bu nedenle ilimizin yöneticilerine de ilk yardım eğitimini verdik." dedi.