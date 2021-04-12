Kütahya'da Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak - Son Dakika

Kütahya'da Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

12.04.2021 21:34
Kütahya'da Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 250 gram susamlı Ramazan pidesinin 2,5 liradan satılacağını açıkladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 250 gram susamlı Ramazan pidesinin 2,5 liradan satılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Alim Işık, makamında kendisini ziyaret eden Fırıncılar Odası Başkanı Murat Duran ve Halk Ekmek İşletmecisi Yusuf Sarıkoç ile birlikte pide fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Bölge ve Türkiye geneline göre Kütahya'daki pide fiyatlarının daha düşük olduğuna vurgu yapan Başkan Işık, "Ramazan ayı demek, kardeşlik demek, yardımlaşma demek, fakirin, yardıma muhtaçların korunup kollanması demek. Aynı zamanda pide demek. İlimizde Ramazan pidesi fiyatlarının tespiti Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamız ile Esnaf Odaları Birliğimizin sorumluluğunda olup, bu fiyatların belirlenmesinde Belediyemiz, Tarım İl Müdürlüğü ve Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü komisyonda yer alıyor. Ramazan pidesi azami fiyat tarifesi belli oldu. 250 gram susamlı pide 2,5 TL, 400 gram susamlı pide 4 TL, 1000 gram susamlı pidenin fiyatı da 10 lira olarak belirlenmiştir. 1 grama 1 kuruş fiyat belirlenmiştir" dedi.

"Pidenin fiyatı çevre illerden düşük"

Pide fiyatlarının kilogram başında çevre iller ve Türkiye'nin birçok şehrinden daha düşük olduğunu ifade eden Başkan Işık, "Komşu illerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde fiyatlar belirlendi. Örneğin, Samsun'da 360 gram pide 4 TL, Antalya'da 250 gram pide 3 lira, Ankara'da 275 gram pide 3 lira, 500 gram 6 lira, komşumuz Eskişehir'de 280 gram pide 3 lira, Uşak'ta 350 gram pide 4 lira, Afyon'da ise 275 gram pide 3 lira olarak belirlenmiştir. Bu illerimizde pidenin kilogramı 11 lira ile 13 lira arasında değişmektedir. Kütahya'da ise kilogramı 10 lira olacak şekilde en düşük tarifeyi ilgili komisyonumuz belirlemiştir" diye konuştu.

"Halk Ekmekte yüzde 20 indirim"

Halk Ekmek büfelerinde pide satışlarının yüzde 20 indirimli yapılacağını söyleyen Başkan Işık, "Belediyenin sadece Halk Ekmek ile yaptığı anlaşma gereği, belirlenen komisyon fiyatları üzerinden yüzde 20 oranında indirimle satış hakkı vardır. 250 gramlık pidenin yüzde 20 indirimle 2 liraya, 400 gram pidenin de yüzde 20 indirimle 3 lira 20 kuruşa satılması gerekmektedir. Ancak 20 kuruşun ödenmesinde sıkıntı yaşanacağı için müstecirimizin de talebi üzerine 405 gram pidenin 3 lira 25 kuruş olarak satılması talebi var. Belediyemizde bunu uygun görmüştür. Yani gramı bir kuruş olacak şekilde kilogramı 10 lira, 5 kuruşluk artış ile gramı 5 gram fazla olacak şekilde ayarlandı. Belediyemizin denetiminde, Halk Ekmek büfelerinde yüzde 20 indirimli pide satışı yapılacaktır. Talep edilmesi durumunda belediyemiz sosyal tesislerinde, halk ekmek fiyatları üzerinden pide fiyatı ayarlanmış durumdadır. Bu konuda gerekli özveriyi yapan başta fırıncılar odası başkanımız ve halk ekmek işletmecisi olmak üzere her iki hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Asılsız söylemlere itibar etmeyin"

Kamuoyunda asılsız söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Başkan Işık, "Kütahya'da spekülatif söylemlere kimsenin itibar etmemesi konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı büyükşehirlerde, büyükşehirlerin kendilerine ait olan Halk Ekmek üretimi pidelerin 1 lira,1,5 lira gibi bedellerle satılacağı konusunda çıkan haberler doğrudur. Ama belediyenin fabrikası ve üretim tesisi olması nedeniyle, başka bir şirket geliriyle finanse edilen bir konudur. Onunla bunun karıştırılmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu vesile ile hemşerilerimin Ramazan ayı mübarek olsun, hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Pide satışı iftara kadar sürecek"

Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, pide satışının iftar saatine kadar devam edeceğini belirterek, "Bugüne kadar belediyemizle beraber halkımızın çıkarlarını gözetmek amaçlı Türkiye genelinde fiyatlarımızı hep aşağı seviyede tuttuk. Bu sene de ekmek ve pide fiyatında tutulabilecek en aşağı seviyedeyiz. Fırıncılarımız iftara 1 saat kala imalatı durduracak ancak satışlar devam edecek" dedi.

Halk Ekmek işletmecisi Sarıkoç, sosyal bir hizmet yaptıklarını dile getirdiği açıklamasında "Halk Ekmek olarak bizim görevimiz, belediyemizin sosyal projesi kapsamında uygun fiyata pidenin alınmasını sağlamak. Bizler de özel sektör olduğumuz için kar marjı gütmeden, belediyemiz adına sosyal bir hizmet yapıyoruz. Hem esnafımızı hem de halkımızı düşünerek bir çalışma yaptık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'da Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

Halk Ekmek, Alim Işık, Ramazan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak - Son Dakika


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