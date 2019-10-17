Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, makinist M.Ö'nün kullandığı Eskişehir-Kütahya seferini yapan raybüs, Dumlupınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Hilmi Bayram idaresindeki 43 DS 403 plakalı minibüse çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Bayram, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.