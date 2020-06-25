Kütahya'da rehabilitasyon merkezinde çok sayıda pozitif vaka tespit edildi - Son Dakika

Kütahya'da rehabilitasyon merkezinde çok sayıda pozitif vaka tespit edildi
Kütahya'da rehabilitasyon merkezinde çok sayıda pozitif vaka tespit edildiKÜTAHYA'da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine aralarında personelin de yer aldığı hastalar ambulanslarla pandemi servisine görülerek tedavi altına alındı.
Kütahya'da rehabilitasyon merkezinde çok sayıda pozitif vaka tespit edildi
KÜTAHYA'da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine aralarında personelin de yer aldığı hastalar ambulanslarla pandemi servisine görülerek tedavi altına alındı.
Kütahya'da 30 Ağustos Mahallesi'ndeki özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde hasta ve personelde görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı. Sonuçların pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması yapıldı. Tüm hasta ve personele uygulanan test sonuçlarında çok sayıda pozitif vaka olduğu belirlendi. Dün akşam saatlerinden itibaren testi pozitif çıkan hastalar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pandemi servisinde tedavi altına alındı.
Rehabilitasyon merkezine gelen ambulanslar gece geç saatlere kadar süren çalışmanın ardından testi pozitif çıkan hastaların tamamını hastaneye ulaştırdı. Ekiplerin filyasyon çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:36 Kaynak: DHA
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