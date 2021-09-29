Kütahya'da rektörler ve akademisyenler sokak tenisi oynadı - Son Dakika

Kütahya'da yaşayan tenis antrenörü Mert Kaya ile öğrencileri, tenis sporuna dikkati çekmek ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kentteki üniversitelerin rektör ve akademisyenleriyle sokak tenisi oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tenis antrenörü Kaya, "Sporun Gelişimi, Kentlerin Tanıtımı" adlı projeyi tanıtmak amacıyla portatif file, raket ve top alıp öğrencileriyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) ziyaret etti.

Yerleşkede uygun alana file kurarak sokak tenisi oynayan Kaya ve öğrencilerine, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademisyenler ile öğrenciler etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, AA muhabirine, sporun tabana yayılması amacıyla hazırlanan projenin devam ettiğini söyledi.

Projeye sokak tenisi ile başladıklarını belirten Gayret, şunları kaydetti:

"Müdürlük olarak sporun her branşının tabana yayılmasını istiyoruz. Tesislerimizi bu amaca hizmet edecek hale getiriyoruz. Bunun için projeler hazırlayıp uyguluyoruz. Bugün, 'Sporun Gelişimi, Kentlerin Tanıtımı' projemizle kurumlarımıza gidip kurum amirlerimizle, çalışanlarla sokak tenisi oynuyoruz. Bugün üniversitelerimizi ziyaret ederek hocalarımızla tenis oynadık. İlerleyen günlerde kentteki diğer kurumlara da gidip projemizi sürdüreceğiz."

Antrenör Kaya da bu projeyle tenisi sevdirip tanıtmak istediği için her yerde tenis kortu yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.