Gözaltına alınan E.G. (63), M.O. (35) ve F.E. (35), jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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