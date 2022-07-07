Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen başsız bir heykel ile 2 heykel parçası ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kütahya, Manisa, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren heykel ele geçirildi - Son Dakika

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