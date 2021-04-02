Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen sikkeler ve yüzükler ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen sikkeler ve yüzükler ele geçirildi
02.04.2021 14:19
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şüphelinin üstünde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ve yüzükler bulundu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şüphelinin üstünde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ve yüzükler bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Moymul Mahallesi'nde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü T.P'nin (41) yapılan üst aramasında krem kutusunun içine gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 12 sikke ile 7 yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ele geçirilen objeler ise incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu Çarşaflı kadınların fotoğrafını paylaştığı iddia edilen doktora hakaretten yargılanan sanıklar beraat etti