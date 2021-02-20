Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi

20.02.2021 20:34
Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince Gazi Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A. isimli şahıs ele geçirilen pompalı tüfek, fişekler ve kesici alet ile birlikte polis merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Pompalı Tüfek, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tepki çeken pozisyon sonrası Galatasaray'dan Diagne'li paylaşım Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü Yem karma makinesine düşen 17 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz         
20:44
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem         
20:19
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu Gülşen'in birbirinden uyumsuz kombini şaşkın bakışların odağı oldu         
19:40
Galatasaray, aradığı golü buldu! Sarı kırmızılılar, nefis bir golle deplasmanda öne geçti Galatasaray, aradığı golü buldu! Sarı kırmızılılar, nefis bir golle deplasmanda öne geçti         
17:58
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz         
17:32
Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi         
16:35
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu         
13:05
"Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı         
12:18
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz         
10:29
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 20:56:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei