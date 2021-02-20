Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi
20.02.2021 20:34
Kütahya'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.
Kütahya'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince Gazi Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A. isimli şahıs ele geçirilen pompalı tüfek, fişekler ve kesici alet ile birlikte polis merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA
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