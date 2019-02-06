Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kütahya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

5 dakika önce

Kütahya'da bir av bayisinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kütahya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu, System.String[]
Kütahya'da bir av bayisinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kentte bir av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilere ait iş yerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 6 tüfek, kurusıkıdan bozma tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 16 kutu havai fişek, 14 tabanca fişeği, 35 av tüfeği fişeği ve 115 santimetrelik iki kılıç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan iş yeri sahipleri F.D. ve B.A, işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:29 Kaynak: AA

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