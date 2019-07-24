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Kütahya'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 gözaltı

47 dakika önce

KÜTAHYA'da, ruhsatsız silah sattıkları belirlenen 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kütahya'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]
KÜTAHYA'da, ruhsatsız silah sattıkları belirlenen 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için müşterilerle aralarında şifre oluşturdukları ve silahlara 'dana' kod adı taktıkları öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte ruhsatsız silah satıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Çalışmada, belirlenen adreslerdeki 14 ev ve 3 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. A.O., M.A., M.Y., Z.K., S.K., A.E., G.S. ve G.K. ise gözaltına alındı.
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ve silahlara 'Dana' kod adı taktıkları belirlendi. Müşterilerden birinin "Danalar nasıl? Bir fotoğraf gönder" demesi üzerine, satıcının konuyu anlamayıp "Ne danası, tabancadan mı bahsediyorsun?" diye cevap vermesi üzerine şifrenin ortaya çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:24 Kaynak: DHA
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