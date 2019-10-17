Son Dakika Haberleri: Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 emniyet müdürü tutuklandı
Son Dakika Güncel Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 emniyet müdürü tutuklandı

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 emniyet müdürü tutuklandı

36 dakika önce

KÜTAHYA'da, kişisel verileri usulsüz kullandıkları ve karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçtiğimiz hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K., tutuklandı.

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 emniyet müdürü tutuklandı, System.String[]

KÜTAHYA'da, kişisel verileri usulsüz kullandıkları ve karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçtiğimiz hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K., tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Kütahya Emniyet Müdürlüğü tarafından rüşvet iddialarına ilişkin yaklaşık 5 ay önce soruşturma başlatıldı. Önceki gün 7 adrese eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçtiğimiz hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K., polis memurları H.B. ve M.Ş. ile polislere rüşvet verdiği öne sürülen İ.Ç., A.Y., C.Y. gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K. çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet almak' suçundan tutuklandı. Polis memurları H.B. ve M.Ş. ile polislere rüşvet verdiği öne sürülen İ.Ç., A.Y., C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:45 Kaynak: DHA
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