Kütahya'da rüşvet davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Kütahya'da rüşvet davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Kütahya'da, "rüşvet almak ve vermek" suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski istihbarat ile asayiş şube müdürlerinin de bulunduğu 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kütahya'da rüşvet davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Kütahya'da, "rüşvet almak ve vermek" suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski istihbarat ile asayiş şube müdürlerinin de bulunduğu 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski istihbarat şube müdürü N.T. ile tutuksuz yargılanan A.Y, C.Y, V.G, İ.Ç, M.Ş. T.I. ve A.T. ile polis memurları H.B, İ.G, M.Ş. ve eski asayiş şube müdürü S.K, sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, dinlemede elde edilen ses kayıtları sanıklara dinletilerek, kayıtların kendilerine ait olup olmadığı soruldu.

Sanık avukatları ise mahkemeye delil olarak sunulan dinleme kayıtlarının dosyadan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise dinleme kayıtlarının dosyadan çıkarılması talebini reddetti.

Tutuklu sanık N.T, savunmasında, hakkında yöneltilen rüşvet aldığı iddialarını kabul etmedi.

Eski istihbarat şube müdürü N.T'nin yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim 2019'da rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan N.T, tutuklanmış, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. S.K. da ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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