Son Dakika Haberleri: Kütahya'da rüşvet operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da rüşvet operasyonu

Kütahya'da rüşvet operasyonu

48 dakika önce

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla 4'ü polis 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da rüşvet operasyonu, System.String[]

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla 4'ü polis 7 şüpheli gözaltına alındı.


Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 5 aydır yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, Kütahya il Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü N.T, eski Asayiş Şube Müdürü S.K. ile 2'si polis memuru 5 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA

Kütahya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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