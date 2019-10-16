Son Dakika Haberleri: Kütahya'da rüşvet operasyonu: 4'ü polis 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Kütahya'da rüşvet operasyonu: 4'ü polis 7 gözaltı

Kütahya'da rüşvet operasyonu: 4'ü polis 7 gözaltı

16 dakika önce

KÜTAHYA'da, kişisel verileri usulsüz kullandıkları ve karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçen hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K.'nin de aralarında olduğu, 4'ü polis 7 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da rüşvet operasyonu: 4'ü polis 7 gözaltı, System.String[]

KÜTAHYA'da, kişisel verileri usulsüz kullandıkları ve karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçen hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K.'nin de aralarında olduğu, 4'ü polis 7 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla rüşvet iddialarına ilişkin yaklaşık 5 ay önce soruşturma başlatıldı. Bu sabah 7 adrese eş zamanlı yapılan rüşvet operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçen hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K., polis memurları H.B. ve M.Ş. ile polislere rüşvet verdiği öne sürülen İ.Ç., A.Y., C.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:51 Kaynak: DHA
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