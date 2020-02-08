Kütahya'da 'Rüşvet' sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
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Kütahya'da 'Rüşvet' sanıkları hakim karşısında

6 saat önce

Kütahya'da, 'Rüşvet almak ve vermek' suçu iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep edilen 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kütahya'da 'Rüşvet' sanıkları hakim karşısında, System.String[]

Kütahya'da, 'Rüşvet almak ve vermek' suçu iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep edilen 12 sanığın yargılanmasına başlandı.


Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski istihbarat şube müdürü N.T. ve eski asayiş şube müdürü Serdar Kan ile tutuksuz yargılanan A.Y., C.Y., V.G., H.B., İ.Ç., M.Ş. T.I. ve A.T. ile polis memurları İ.G. ve M.Ş. sanık avukatları ve yakınları katıldı.


Etnik pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık T.I, eşi hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasından dolayı pasaportuna yurt dışı çıkış şerhi konulduğunu, bu şerhin kaldırılması için de A.T. aracılığıyla N.T. 5 bin lira rüşvet verdiğini, daha sonrasında ise pasaportundaki şerhin kaldırıldığını ileri sürdü.


A.T., kendisiyle bağlantıya geçen bazı kişilerin kentte kumar oynatılmasına göz yumulması karşılığında N.T. ve S.K.'ye rüşvet verilmesine de aracılık yaptığını iddia etti.


Sanıklar, S.K. ve N.T. ise kendilerine kumpas kurulduğunu savunarak suçlamaları kabul etmediler.


Bu arada, Kütahya eski İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve bazı emniyet mensupları da tanık olarak dinlenildi.


Mahkeme, S.K.nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, aleyhinde tanıklık yapan emniyet mensuplarına hakaret ettiği ve baskı kurmaya çalıştığı gerekçesiyle N.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Şubat'a erteledi. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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