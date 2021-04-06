YAĞIŞLARIN ARDINDAN TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sağanak yağmurun ardından dereler taşarken yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Karaköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan piknik ve balık tesisi de sular altında kalırken, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Domaniç ilçesine bağlı Domurköy, Çakıl, Ilıcaksu, Bükerler, Çiftlik, Aksu, Çokköy, Karaköy, Kozcağız, Güney ve Saruhanlar köylerinde sağanak yağmurun ardından bir çok derede taşkın meydana geldi. Derelerin çevresinde bulunan tarım arazileri ise sular altında kaldı. Saruhanlar köyünde bir sera kullanılamaz hale geldi. Karaköy'de Recep Özdemir'e ait ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan piknik ile balık tesisside taşkından zarar gördü. İşletme sahibi Recep Özdemir, 15 yıldır böyle bir taşkın yaşamadıklarını belirterek, 'İşletmemiz pandemiden dolayı zaten zarar gördü. Bir de afetten dolayı da baya bir zarar gördük. 15 yıl önce de böyle bir taşkın yaşamıştık. Piknik alanımız, balık havuzlarımız, masa sandalyelerimiz selden zarar gördü' dedi.

Derelerin ıslah edilmesi gerektiğini ifade eden Çakıl köyü Muhtarı Gökhan Okumuş ise 'Son birkaç yıldır böyle bir yağış ile karşılaşmaktık ama son yağışlarla birlikte dere boyunda ki bütün köyler de tarım arazileri selden zarar gördü. Devlet büyüklerinden bu zararın giderilmesi için yardım bekliyoruz' şeklinde konuştu. Domaniç İlçe Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölge de hasar tespit çalışmalarına başladı.