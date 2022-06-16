Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi

16.06.2022 17:50

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

İlçe merkezinde öğleden sonra aniden başlayan yağış yaklaşık bir saat etkili oldu.

Zaman zaman elektrik kesintilerine ve trafik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalmasına neden olan yağışın ardından kimi bölgelerde rögarlar tıkandı, bazı binalarda su baskını yaşandı.

Hanımçeşme Mahallesi Beyazevler mevkisindeki yolların suyla kaplanmasından dolayı trafik durdu. Bölgede mahsur kalan bir araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AA muhabirine, yağış nedeniyle bütün ekiplerin iş makineleriyle seferber olduğunu söyledi.

Genellikle yol kotu altında kalan binalarda su baskını yaşandığını belirten Güler, bu konuda belediyeye intikal eden 30 civarındaki ihbarı değerlendirerek ekipleri sevk ettiklerini anlattı.

Güler, söz konusu adreslerde su tahliyesi ve diğer çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi
Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi
Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi
Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi
Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi
Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi
Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi
Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi
Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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