KÜTAHYA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI - Son Dakika

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Kütahya'nın Emet ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Bazı mahallerde yaklaşık 5 saat elektrik kesintisi yaşanırken, kesinti nedeniyle ilçeye bir süreliğine içme suyu da verilemedi. Yağışın ardından Emet Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı cadde ve sokaklarda temizleme çalışması yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.