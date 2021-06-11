Kütahya'da sağanak yağış etkili oldu.. Yollar göle döndü - Son Dakika

Kütahya'da sağanak yağış etkili oldu.. Yollar göle döndü

KÜTAHYA - Kütahya'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, Akkent Mahallesi Turgutlar köyü yolu üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası tıkanan logarlar görevliler tarafından açıldı.

Sürücü ve vatandaşlar, "Sağanak yağmur bir anda sele dönüştü. Araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti, görevlilerin müdahalesi ile sel suları tahliye edildi" dediler.

Bu arada, sağanak yağmur Turgutlar köyü yakınlarındaki ekili alanlara da zarar verdi. Üreticiler, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti.