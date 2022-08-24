Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

24.08.2022 19:36
Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı Kütahya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

KÜTAHYA - Kütahya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, Adnan Menderes Bulvarı ve Mithat Paşa Caddesi üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası tıkanan rögarlar görevliler tarafından açıldı.

Vatandaşlar, "Sağanak yağmur bir anda sele dönüştü. Araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti, görevlilerin müdahalesi ile sel suları tahliye edildi" dediler.

Bu arada, sağanak yağmur nedeniyle 5 ayrı mahallede bazı evlerin bodrum katları sular altında kaldı.

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Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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